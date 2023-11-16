بطلة فيلم «المعزة» تكشف تفاصيل التبرع بأجر الفيلم لصالح أطفال غزة

بعد عرض فيلم «المعزة» في مهرجان روما السينمائي، لقى إشادة كبيرة على المستوى النقدي من خلال آراء النقاد الذين شاهدوا الفيلم، وبجانب ذلك أعلنت الممثلة الإيطالية مايا طلام وسفيرة مؤسسة أكشن إيد الإيطالية، أنه بالاتفاق مع منتجي الفيلم تقرر التبرع بإيرادات الفيلم كاملاً لصالح أطفال غزة بعد عرضه بالسينمات العالمية والعربية، وجاء ذلك كخطوة من صناع الفيلم لدعم القضية الفلسطينية والوقوف مع أطفال وأهالي غزة.

وقالت مايا طلام لـ«الوطن»، إن ذلك شيء بسيط للغاية من أجل دعم القضية الفلسطينية ومساعدة أهالي وأطفال غزة، من خلال إيرادات الفيلم، مؤكدة أنهم كفريق عمل الفيلم يدعم القضية الفلسطينية ويريد أن يقدم كل ما في استطاعته من أجل هؤلاء الأطفال وخاصة بعد عملية الإبادة التي تتم في غزة طوال الشهر الماضي.

وأضافت مايا طلام أحد أبطال الفيلم وسفيرة مؤسسة أكشن إيد الإيطالية، أن المؤسسة تدعم حقوق الإنسان وتقدم أيضا كافة الدعم لأطفال فلسطين في الوقت الحالي.

وأكملت طلام أن حديثها عن الفيلم وقالت إن ردود الفعل كانت مبهرة، مؤكدة أنها متحمسة لعرض الفيلم في عدد آخر من المهرجانات ووصوله لكل قاعات العرض في العالم، كما متحمسة لعرضه تجاريا في السينمات خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن فريق عمل الفيلم على أعلى مستوى ممكن من الحرفية وذلك انعكس على الفيلم.

الفيلم بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، عمرو سعد، مايا طلام، سيد رجب، جيسيكا حسام، عارفة عبدالرسول، وإنتاج شركة أجورا ميديا للإنتاج بالتعاون مع سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان)، وشركة DOMEDO للإنتاج، بالتعاون مع Orange Pictures، وشركة OSCAR Generale P.G.A، وشركة Pantheon Entertainment، بدعم من وزارة الثقافة الإيطالية ويتضمن فريق عمل الفيلم مدير التصوير ديفيد فلاستيس ومصمم الملابس اندريا سورنتينو، ومهندس الديكور أحمد فايز، وخبير المكياج ومؤثرات خاصة فيتوريو سودانو المرشح للأوسكار مرتين والفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي.