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ضبط 99 مخالفة في حملة على الأسواق والمخابز البلدية بالدقهلية

كتب:

آية حسنين
10:52 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
جانب من الحملات

جانب من الحملات

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، تنظيم حملات تموينية على الأسواق والمخابز، ما اسفر عن ضبط 99 مخالفة، وحُررت محاضر بالمخالفات.

وأوضح «دايرة»، شن حملات في محافظة الدقهلية، بالاشتراك مع إدارة بندر المنصورة ومركز المنصورة، وطلخا، ومركز ميت غمر، ونبروه، وتمي الأمديد، ومنية النصر، وبندر ميت غمر، وبلقاس.

ضبط 99 مخالفة

وتمكنت الحملات من تحرير 23 محضرا لعدم مطابقة المواصفات، ومحضر تجميع دقيق، ومحضري لعدم إعطاء بون صرف، و4 محاضر لعدم وجود سجل تفتيش، ومحضرين لانتهاء تاريخ الإنتاج، ومحضرين لعدم وجود قائمة بيانات، ومحضر لعدم نظافة أدوات العجين، ومحضر غلق بدون إذن رسمي، و4 محاضر تصرف في دقيق، و32 محضر نقص وزن ما بين 7-29 جراما، و11 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار.

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