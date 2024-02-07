«صحة المنيا»: تحرير 430 مخالفة في حملات رقابية على الأسواق

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة مستمرة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، لإحكام الرقابة وضمان وصول غذاء آمن وحفاظا ًعلى صحة وسلامة المواطنين.

حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي خلال شهر يناير الماضي، حيث تم تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية تم خلالها المرور على 456 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير 430 محضرا للمخالفات المضبوطة تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية.

ضبط 39 منشأة بدون ترخيص

وأضاف أنه تم ضبط 39 منشأة بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية ومخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، مؤكداً على تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور علي قاسم، مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه تم سحب 346 عينة من المواد الغذائية وإرسالها للمعامل لتحديد صلاحيتها للاستهلاك، كما تم إعدام 1247 كيلو من مواد غذائية مختلفة و222 لتر من المواد السائلة بسبب تغير في الخواص الطبيعية. وتم ضبط 17 طن و290 كيلو من المواد الغذائية المختلفة بسبب الاشتباه في الصلاحية والمواصفات، بالإضافة إلى استخراج 1433 شهادة صحية للعاملين في قطاع الأغذية.