انطلاق احتفالات العيد القومي في الدقهلية.. شعلة النصر وعروض فنية (صور)

انطلقت الاحتفالات الخاصة بالعيد القومي في محافظة الدقهلية، اليوم، بعد قيام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بإيقاد الشعلة أمام النصب التذكاري أمام ديوان المحافظة.

انطلاق احتفالات العيد القومي في الدقهلية

وشارك في الاحتفالات عدد من القيادات، من ضمنهم رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر ووكلاء الوزراء في محافظة الدقهلية، وبدأت الاحتفالات الرسمية بالعيد القومي للدقهلية، بمشاركة فرقة الموسيقى النحاسية، وفرق الكشافة والجوالة التابعة لمركز التنمية الشبابية بإستاد المنصورة الرياضي، وفرق جوالة إدارة شباب المنصورة، ، وفريق شباب يدير شباب «YLY»، وشباب وفتيات الهلال الأحمر المصري بالدقهلية.

وأكدت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة الدقهلية، في بيان، أنها قامت بتسليم الشعلة للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، من أجل بدء احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن احتفالات تستمر على مدار شهر فبراير، وتشهد افتتاح عدد من المشروعات في كل القطاعات.