الموت مصير الاقتراب.. تعرف على أخطر 7 شواطئ في العالم

الشواطئ من أكثر المناطق التي يفضلها السائحون في العطلات والإجازات الصيفية، وذلك للاستمتاع بالسباحة والاسترخاء، وممارسة الأنشطة المائية مثل الغوص وركوب الأمواج والصيد، ورغم ذلك، هناك مجموعة من الشواطئ الخطيرة في العالم التي تسبب الموت بمجرد الاقتراب من مياهها.

تستعرض «الوطن» في التقرير التالي أخطر 7 شواطئ في العالم، بحسب ما ذكره موقع صحيفة «ميرور» البريطانية:

1. شاطئ جانسباي بجنوب أفريقيا:

يعتبر شاطئ جانسباي بجنوب أفريقيا من أخطر الشواطئ في العالم، حيث يطلق عليه «عاصمة القرش الأبيض الكبير» لاحتوائه على مجموعة كبيرة من أسماك القرش التي تهدد حياة السائحين، لذا يتم تنظيم رحلات غوص لهم داخل أقفاص حديدية خاصة لحمايتهم من هجمات تلك القروش القاتلة.

2. شاطئ نهر الأمازون في أمريكا الجنوبية:

يقع شاطئ نهر الأمازون داخل غابات الأمازون التي تعجّ بالحيوانات الخطيرة، فقد اكتشف الباحثون وجود حوالي 2500 نوع من الكائنات البحرية داخل النهر، منها أفاعي الأناكوندا الضخمة، وأسماك البيرانا المتوحشة، والأسماك الكهربائية.

3. شاطئ خليج ريبالز بالصين:

يقع شاطئ خليج ريبالز في منطقة هونج كونج بالصين، تكمن خطورته في احتوائه على مجموعة من البكتيريا السامة والطحالب الخضراء في مياهه.

4. شاطئ داروين في أستراليا:

يعتبر شاطئ داروين الواقع في أستراليا من أخطر الشواطئ حول العالم، وذلك لاحتوائه على أسماك القرش والتماسيح العملاقة، فضلًا عن قناديل البحر السامة.

5. شاطئ جزيرة بيلي الكندية:

ينجذب السياح إلى مياهها الباردة الجذابة، إلا أنها تُصنف ضمن الشواطئ المحظور الاقتراب من مياهها، لاحتوائها على الطحالب الخضراء التي تضر المعدة والجلد.

6.شاطئ جزيرة كيمادا جراندي في البرازيل:

تصنف جزيرة كيمادا جراندي ضمن أخطر الجزر التي يُحظر الاقتراب من مياهها، وذلك لكونها موطنًا للأفاعي والزواحف السامة.

7. شاطئ جزيرة رمري في بورما:

يعتبر شاطئ جزيرة رمري في بورما من أخطر الشواطئ في العالم، وذلك لاحتوائه على أشجار المانجروف التي تُعدّ موطنًا للتماسيح الضخمة التي يصل طولها إلى حوالي 6 أمتار.