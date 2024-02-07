مفاجأة في المرتبات بعد زيادة العلاوة الدورية.. 7370 جنيها للدرجة الثالثة

«الوطن» تشرح بالتفاصيل والأرقام، قيمة المرتبات التي سيحصل عليها الموظفون بالجهاز الإداري للدولة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تكمن مفاجأة جديدة، لم ينتبه إليها الكثيرون، فبجانب زيادة الحد الأدنى للأجور من 1000 إلى 1200 جنيه، كما أن هناك زيادة أخرى ستضاف للمرتبات بالعلاوة الدورية التي وجه بها الرئيس وقيمتها 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين.

مرتبات شهر مارس المقبل

ومن المقرر أن يتم تنفيذ الزيادات بداية من مرتبات شهر مارس المقبل، وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور حسب الدرجات الوظيفية، إذا ما تم التعديل بزيادة العلاوة الدورية 10% عليها، كما حدث من قبل، على النحو التالي:

- قيمة الدرجة الممتازة بعد زيادة العلاوة الدورية 13.220 جنيها.

- الدرجة العالية أو ما يعادلها 11.220 جنيها.

- درجة مدير عام أو ما يعادلها 9570 جنيها.

- الدرجة الأولى أو ما يعادلها 9200 جنيه.

- الدرجة الثانية 7920 جنيها.

- الدرجة الثالثة «التخصصية» 7370 جنيها.

- الدرجة الرابعة 6820 جنيها.

- الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة 6600 جنيه.

-الدرجة السادسة الخدمات المعاونة 6600 جنيه.

تسلسل زيادات الحد الأدنى للأجور من 2017 حتى 2023

جدير بالذكر أنَّ الزيادة الجديدة لـ الحد الأدنى للأجور، ستكون الزيادة الثامنة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ جاءت الزيادات السبع، السابقة على النحو التالي:

1- 200 جنيه زيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2017، ليصبح من 1200 إلى 1400 جنيه.

2- 600 جنيه في عام 2019 ليصبح 2000 جنيه بدلا من 1400 جنيه.

3- 400 جنيه في مارس 2021 ليصبح 2400 جنيه بدلا من 2000 جنيه.

4 - 300 جنيه في أبريل 2022 ليصبح 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه.

5- 300 جنيه في أكتوبر 2022 ليصبح 3 آلاف جنيه بدلا من 2700 جنيه.

6- 500 جنيه في مارس 2023 ليصبح 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه.

7- 500 جنيه في سبتمبر 2023 ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% إلى 6 آلاف جنيه للدرجة السادسة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.