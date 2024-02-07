سعيد فؤاد: أصحاب الرواتب الأقل من 5000 جنيه تعفى من الضرائب

علق سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، المتعلق برفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في الدولة والقطاعين العام والخاص، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألفا، قائلا: إنه قرار مهم للغاية، كونه يؤثر على صغار ومتوسطي الموظفين بشكل كبير، مشيرا إلى أن الدولة بموجب هذا القرار، ستتحمل بين 5 و6 مليارات جنيه دعم للمواطنين وصغار الموظفين.

تفاصيل قرار الرئيس السيسي الخاص بالضرائب

أضاف «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامية إيمان الحصري، عبر فضائية «dmc»: «الموظف الذي يحصل على راتب أقل من 5000 جنيه يُعفى تماما من الضرائب، لكن بداية من 5000 جنيه فيما فوق سوف يُطبق عليه هذا القرار»، لافتا إلى أنه سيتم حساب الشرائح الضربية وفقا للمادة 8 من القانون 91.

الضرائب على الموظفين تصاعدية

وتابع، أن الضرائب على الموظفين تصاعدية، وتبدأ من 10% وتنتهي لمن تجاوز المليون و200 ألف سنويا عند 27.5%، مشيرا إلى أن حصيلة الإيردادات الضربية تعد أحد الموادر الأساسية للموازنة العامة للدولة، التي تعتمد على زيادة المصروفات أو التدفقات الخاصة بالصحة والتعليم والطرق والكباري والإنشاءات، مشيرا إلى أن الدولة تحملت أكثر من 100 مليار جنيه لمواجهة أزمة كورونا خلال فترة الجائحة.