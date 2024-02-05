«المالية» ومصلحة الضرائب تفوزان بجائزتي «أفضل منصة» و«محتوى إبداعي»

كرّم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وحدة التواصل الاجتماعي بوزارة المالية، ووحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عقب فوز الصفحة الرسمية لوزارة المالية على «فيسبوك» بجائزة «أفضل منصة» عن قطاع «المالية»، وفوز الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية على «فيسبوك» بجائزة «أفضل محتوى إبداعي على منصات التواصل الاجتماعى»، المقدمة من معهد الحكومات الاجتماعية في أبوظبي، مؤكدًا أنّ منصات التواصل الاجتماعي أصبحت أداة تفاعلية مهمة بالجهات الحكومية، لتعزيز قيم الشفافية على نحو ينعكس في تبسيط الاستراتيجيات الحكومية، وتيسير استيعابها على المواطنين.

مصلحة الضرائب تفوز بجائزة أفضل محتوى إبداعي

تسلم أحمد عبدالرازق الوكيل الدائم بوزارة المالية، الجائزة نيابة عن الوزير، في الاحتفالية التي نظمها معهد الحكومات الاجتماعية، وأعربت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن فخرها واعتزازها بفوز وزارة المالية بجائزة أفضل منصة، وفوز مصلحة الضرائب بجائزة أفضل محتوى إبداعي على منصّات التواصل الاجتماعي عن قطاع المالية، المقدمة من معهد الحكومات الاجتماعية في أبوظبي التي شارك فيها العديد من الجهات الحكومية بالوطن العربي، مشيرة إلى أنّ الجائزة تكليل لجهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب في التواصل مع الجمهور، خصوصًا أنّ منصّات التواصل أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، في ظل ما نشهده من تطور تكنولوجي ورقمي غير مسبوق.

أكدت أنّ مصلحة الضرائب تُواكب التطور التكنولوجي، وتُدرك أهمية منصّات التواصل الاجتماعي في الوصول إلى الجمهور المستهدف بشكل لحظي، ومن ثم كان لديها حضور قوي ومؤثر، يُسهم في تعزيز جهود المصلحة لتنمية الوعي الضريبي لدى الممولين؛ باعتبارهم شركاء نجاح في تنفيذ كل مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب.

معيط يكرم وحدتي التواصل والإعلام الفائزتين

وقالت «رشا» إنّ المشاركة في مثل هذه المسابقات والحصول على الجوائز الدولية تتسق مع جهود إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي الحكومي، من خلال تنمية قدرات الموظفين وتأهيلهم وتدريبهم، مشيرة إلى أنّ التجارب الدولية أثبتت أنّ وجود جوائز للتميز تحفز الجهود الإبداعية، في مناخ تنافسي إيجابي، ينعكس في تقدم وتطور الأداء بشكل عام.

وهنأت العاملين المُكرّمين بوحدة التواصل الاجتماعي في وزارة المالية، المسؤولة عن إدارة الصفحة الرسمية للوزارة، والعاملين بوحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، المسؤولين عن منصّات التواصل الإلكترونية الرسمية للمصلحة وهم:

مها على عبدالخالق، مدير المكتب الإعلامي لرئيس مصلحة الضرائب، ومدير عام الموقع الإلكتروني.

حنان عبدالجواد محمد مدير وحدة الإعلام، ومها عبدالعزيز شلبي، مساعد مدير وحدة الإعلام.

وأحمد سعيد أحمد عضو وحدة الإعلام، ومحمد صلاح عبدالحي مدير الموقع الإلكتروني بمصلحة الضرائب المصرية.

ومصطفى صلاح مصطفى، مدير المنصات بمصلحة الضرائب المصرية.

يشار إلى أنّ أكثر من 30 جهة حكومية في قطاعات متعددة شاركت في المسابقة، وتهدف جائزة الحكومات الاجتماعية إلى تسليط الضوء على أدوار الحكومات في تحقيق رؤية مستقبلية، مع التركيز على الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية، وتعزيز التواصل المجتمعي، وأطلقت جائزة الحكومات الاجتماعية كمُبادرة لتعزيز التواصل، وتكريم التميز في المنصات والمحتوى الرقمي الابتكاري على وسائل التواصل الاجتماعى بالدول العربية بهدف تلبية متطلبات وتطلعات المواطنين.