«الضرائب»: تذليل المعوقات أمام الممول أولوية لتحقيق حصيلة غير مسبوقة

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تطبيق التعليمات التنفيذية بالشكل السليم يساعد على تسهيل سير العمل، ويوطد علاقة الممول بالمصلحة لكي يؤتي موسم الإقرارات الضريبية ثماره، ما يدعم الموازنة العامة للدولة، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

الاهتمام بالتحول الرقمي والميكنة

وأكدت خلال جولتها التفقدية بمحافظة الغردقة لكل من مركز كبار ومتوسطي وجه قبلي ومأمورية الغردقة، أن وزارة المالية تولي اهتماما بكل أوجه التطوير والميكنة لظهور مصلحة الضرائب بالشكل الذي يليق بتاريخها وعراقتها، فلا يمكن الاهتمام بالتحول الرقمي والميكنة وإهمال التطوير داخل المأموريات والمراكز والمنافذ الضريبية، لكي تتمكن مصلحة الضرائب من تقديم خدمة أفضل للممول بمكان يليق بالعنصر الأساسي في تحقيق الحصيلة الضريبية.

توفير بيئة عمل مستقرة

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى الدور المهم لموظفي المصلحة، ما يقودنا لعمل العديد من الزيارات الميدانية لمقابلتهم والاستماع للمعوقات التي تواجههم أثناء العمل وإيجاد حلول لها، لتوفير بيئة عمل مستقرة تحثهم على بذل المزيد من الجهد، لإنهاء موسم الإقرارات بحصيلة ضريبية غير مسبوقة.