«القومية للتأمين الاجتماعي»: الرئيس يهتم بالمواطن.. وقرارات اليوم غير مسبوقة

علق اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة 15% في المعاشات لـ13 مليون مواطن، موجها الشكر للرئيس على القرارات الجريئة وغير المسبوقة، متابعًا: «الرئيس السيسي يتدخل دائمًا في فترات الأزمات وعينه دائمًا على الأولى بالرعاية».

صرف الزيادات الجديدة في المعاشات بداية من مارس

وأوضح «عوض»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أن الـ15% زيادة للمعاشات يتم حسابها على إجمالي المعاش وتكون بحد أدنى 150 جنيها وبحد أقصى 1890 جنيها وتنفيذه يتطلب تعديل تشريعي ويمر على مجلس النواب، مؤكدًا أن الهيئة أصاغت التعديلات ويبدأ صرف الزيادات الجديدة بداية من مارس المقبل.

الحد الأدنى للمعاش 1300 جنيه

وأضاف أن الحد الأدنى للمعاش 1300 جنيه، مشددًا على أن قيمة المعاش تعتمد على عنصرين أولهما فترة الاشتراك في النظام والأجر، منوهًا بأنه كلما زادت مدة الاشتراك في المعاش كلما زاد المعاش، والقانون به آليات لزيادة الحد الأدنى.

وتابع: «في 2014 كان يتم صرف معاشات 86.5 مليار جنيه وفي 2023 تم صرف 365 مليار جنيه في السنة»، موضحًا أنه لا يجب الربط بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للمعاش.