«مستقبل وطن»: قرارات الرئيس السيسي مبنية على خطط مدروسة

قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي في قراراته فرق ما بين المزايا المالية الشاملة والمخصصة، متابعًا: «الشاملة مثل الإعفاءات الضريبية، والمخصصة مثل المعاشات والصحة والعاملين بها، كلها خطط مدروسة، ولكن تكلفتها عالية نحو 180 مليار جنيه مصري».

الرئيس السيسي يكافح من أجل الشعب

وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على فضائية «دي إم سي»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الحزمة غير عادية.

زيادة المعاشات

وأكد أن زيادة المعاشات هي أهم شيء بالنسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه بالحسابات نجد أن زيادة المعاشات بمفردها كلفت نحو 74 مليار جنيه على موازنة الدولة، ومتابعًا: «الأخبار الحالية كلها خاطئة عن أن زيادة المرتبات سيتبعها تعويم، حاليًا لأول مرة سعر الدولار ينزل في السوق، فمن غير المنطقي أن الزيادة لأسباب تبعية وهي زيادة الأسعار وزيادة موجة الغلاء».