صورة جديدة لـ أمير كرارة من كواليس مسلسل بيت الرفاعي

يواصل أمير كرارة تصوير مشاهد مسلسله بيت الرفاعي، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل 2024؛ إذ انتهى صناع المسلسل من تصوير عدد كبير من أحداث المسلسل، على أن ينتهي المُخرج أحمد نادر جلال من تصويره بالكامل قبل بدء الماراثون الرمضاني.

ونشر المصور الخاص بمسلسل بيت الرفاعي، صورة جديدة لأمير كرارة من داخل كواليس تصوير المسلسل، حيث يظهر أمير بـ«ستايله» العادي والمعروف به، أمام منزل، في إحدى المناطق الشعبية، حيث تدور أحداث المسلسل فيها.

يشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي عدد كبير من الفنانين أبرزهم أمير كرارة، أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل، وعدد من ضيوف الشرف، إضافة إلى مجموعة من الممثلين الشباب، ومن المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا، وهو من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.