دعاء لأبي المتوفى في ليلة الإسراء والمعراج.. «اللهم اغفر واصفح عنه»

يحرص الكثير من المسلمين في ليلة الإسراء والمعراج على ترديد الدعاء، ومنهم من فارق والده الحياة، فيبحث عن دعاء لأبي المتوفى في ليلة الإسراء والمعراج، ليردده في هذا الساعات المباركة، إلا أن البعض قد لا يعلم بماذا يدعو، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

دعاء لأبي المتوفى في ليلة الإسراء والمعراج

وبحسب ما أكده العلماء، لا توجد صيغة ثابتة لدعاء لأبي المتوفى في ليلة الإسراء والمعراج، إلا أنه يمكن للعبد الدعاء بما يأمل ويتمنى، خاصة وأن الدعاء عبادة مستحبة، حسبما أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، مستشهدًا بقول الله عز وجل: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ»، لذلك يمكن ترديد دعاء لأبي المتوفي في ليلة الإسراء والمعراج بأي صيغة مناسبة للداعي.

تعرف على دعاء لأبي المتوفي في ليلة الإسراء والمعراج

ويردد البعض دعاء لأبي المتوفي في ليلة الإسراء والمعراج بأكثر من صيغة، منها التالي:

اللهم حرم جسد أبي علي النار وآمنه من عذابك يوم تبعث عبادك.

اللهم ألبس والدي لباس العافية حتى يهنأ بالمعيشة، واختم له بالمغفرةحتى لا تضره الذنوب، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم في ليلة الإسراء والمعراج اغفر واصفح عن أبي وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب.

اللهم في ليلة الإسراء والمعراج اغفر لأبي، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يارب العالمين، وأفسح له في قبرها ونور له فيه.

صيغة دعاء لأبي المتوفى في ليلة الإسراء والمعراج

اللهمّ في هذه اللّيلة العظيمة الّتي أسريت فيها بعبدك إلى المسجد الأقصى بقدرتك العظيمة، أسألك أن ترحم ميّتنا وتغفر له، وأن توسّع مدخله، وأن تعفو عن خطاياه وتمحها، إنّك أنت الغفور الرّحيم.

اللهمّ يا حيّ يا قيّوم برحمتك أستغيث، اغفر لموتانا وارحمهم وعافهم واعفُ عنهم، وأدخلهم في رحمتك في عبادك الصّالحين، اللهمّ نجّهم من فتنة القبر وعذاب القبر وضيقه، آمين.