دعاء للأم المتوفاة في ليلة الإسراء والمعراج.. اللهم نقها من الذنوب

يحرص الكثير من المسلمين في ليلة الإسراء والمعراج، من ترديد الأدعية، لما لها من فضل عظيم وثواب كبير، ومنهم من فقد والدته فيبحث عن دعاء للأم المتوفاة في ليلة الإسراء والمعراج، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

دعاء للأم المتوفاة في ليلة الإسراء والمعراج

وأكد العلماء أنه لا صيغة ثابتة لدعاء للأم المتوفاة في ليلة الإسراء والمعراج، إلا أنه يمكن للعبد الدعاء بما يحب أول يأمل، خاصة وأن الدعاء عبادة مستحبة، حسبما أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، مستشهدًا بقول الله عز وجل: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ»، لذلك يمكن قول دعاء للأم المتوفاة في ليلة الإسراء والمعراج بأي صيغة تناسب الداعي.

تعرف على دعاء للأم المتوفاة في ليلة الإسراء والمعراج

ويردد البعض دعاء للأم المتوفاة في ليلة الإسراء والمعراج كالتالي:

اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم اجعل قبرها في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين.

يا قيوم أقمها على نور في قبرها، ومستبشرا بحسن إجابتها وتثبيتك إياها عند السؤال.

صيغة دعاء للأم المتوفاة في ليلة الإسراء والمعراج

ويقول البعض دعاء للأم المتوفاة في ليلة الإسراء والمعراج كالتالي:

اللهم في ليلة الإسراء والمعراج اغفر واصفح عن أمي وباعد بينها وبين فتنة القبر واجعلها روضة عليه مستبشرة بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب.

اللهم في ليلة الإسراء والمعراج اغفر لأمي، وارفع درجتها في المهديين، واخلفها في عقبه في الغابرين، واغفر لنا ولها يا رب العالمين، وأفسح له في قبرها ونور له فيه.

اللهم في ليلة الإسراء والمعراج اغفر لها وارحمها، واعف عنها وعافها، وأكرم نزلها، ووسع مدخلها، واغسلها بماء وثلج وبرد، ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وزوجا خيرا من زوجها، وقها فتنة القبر وعذاب النار.