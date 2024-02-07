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ماذا تفعل في ليلة الإسراء والمعراج؟.. «الإفتاء» توضح

كتب:

مريم شريف
04:23 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
ليلة الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج

ماذا تفعل في ليلة الإسراء والمعراج؟.. يتساءل العديد من الأشخاص مع اقتراب موعد ليلة الإسراء والمعراج، حول ماذا يفعلوا في تلك الليلة، التي يحرص المسلمون على الاحتفال بها وإحيائها بشتى أنواع العبادات والطاعة والقربات.

الإفتاء توضح ماذا تفعل في ليلة الإسراء والمعراج

قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم، إن الإسراء والمعراج يذكِّرنا بالحرص على الصلاة، فهي معراج القلب إلى الله، يطوي الإنسانُ فيها فواصلَ البُعد بينه وبين الله، ويدنو من خالقه تعالى.

وردت دار الإفتاء على تساءل الكثيرون حول «ماذا تفعل في ليلة الإسراء والمعراج» قائلة: «مع مغرب اليوم ستبدأ ليلة الإسراء والمعراج أكثروا فيها من الصلاة والاستغفار والصلاة على سيد الخلق ومن الدعاء لله عز وجل»، مشيرة إلى أنه نه يٌستحبُّ إحياء ليلة الإسراء والمعراج بالعبادات والطاعات، ومن أبرزها إطعام الطعام، وإخراج الصدقات والسعي على حوائج الناس، والإكثار من الذكر والاستغفار.

الاحتفال بالإسراء والمعراج 

وفي هذا السياق، كانت دار الإفتاء المصرية، تلقت سؤالا حول حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، الذي أكدت خلاله، أن المشهور المعتمد من أقوال العلماء سلفًا وخلفًا وعليه عمل المسلمين أنَّ الإسراء والمعراج وقع في ليلة سبعٍ وعشرين من شهر رجبٍ الأصمِّ؛ فاحتفال المسلمين بهذه الذكرى في ذلك التاريخ بشتَّى أنواع الطاعات والقربات هو أمرٌ مشروعٌ ومستحب؛ فرحًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمًا لجنابه الشريف، وأما الأقوال التي تحرِّمُ على المسلمين احتفالهم بهذا الحدث العظيم فهي أقوالٌ فاسدةٌ وآراءٌ كاسدةٌ لم يُسبَقْ مبتدِعوها إليها، ولا يجوز الأخذ بها ولا التعويل عليها.

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بقلم مريم شريف