خبير اقتصادي: رفع حد الإعفاء الضريي يستفيد منه العاملون بالقطاعين العام والخاص

قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتضادي، إن قرارات الرئيس اليوم تستهدف محدودي الدخل وترفع الكثير من على كاهل هذه الطبقة، وهي إحدى مخرجات الحوار الوطني التي كانت في صورة توصيات مهمة عبر الآلية الأهم وهي رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي في القطاعين العام والخاص.

الإعفاء الضريبي مهم لأنه يستهدف محدودي الدخل

وتابع خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: ألية رفع حد الإعفاء الضريبي مهمة جدا لأنه يستهدف محدودي الدخل سواء في القطاعين العام أو الخاص في ضوء الضغوط التضخمية على المواطنين وليس قاصرا على موظفي الجهاز الاداري للدولة، حيث يستوعب القطاع الخاص الجزء الاكبر من العمالة والموظفين.

انفراجة في مفاوضات صندوق النقد

وحول تصريحات الرئيس حول قرب انتهاء الأزمة الحالية، قال: «أتوقع انفراجة في مفاوضات صندوق النقد وأن يتم تحديد المراجعتين المتأخرتين».