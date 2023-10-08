«خطة النواب»: 13 مليون موظف يستفيدون من قرار رفع حد الإعفاء الضريبي

أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تعديلات قانون الدخل تهدف إلى رفع حد الإعفاء الضريبي من 36 إلى 45 ألف جنيه، حتى يستفيد بها محدودي الدخل، وقالت ميرفت أليكسان، عضو اللجنة، إن هناك 13 مليون موظف بالقطاعين الخاص والعام يستفيدون من هذه الزيادة.

قانون الضريبة على الدخل

وناقش اجتماع اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاصة بزيادة حد الإعفاء الضريبي، وفقًا لما قرره الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة القرارات الداعمة للمواطن مؤخرًا، ليصبح 45 ألف جنيه بدلا من 36 ألف جنيه.

تخفيف الأعباء الضريبية

ويستهدف القانون برفع حد الإعفاء تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل وتوزيع العبء الضريبي وهو الرفع الذي تكرر، إذ بلغ حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات في القانون الحالي 36 ألف جنيه، وجرى رفعه العام الماضي بدلًا من 24 ألف جنيه.