متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي يدرك الوضع الاقتصادي ويسعى لتخفيف العبء عن المواطن

أكد المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن قرارات الرئيس السيسي، اليوم، تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية لتحقيق نتيجة سريعة وتخفيف الأعباء عن المواطن.

الرئيس السيسي يدرك الوضع الاقتصادي الحالي

أوضح «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، على قناة on، أن الرئيس السيسي يدرك الوضع الاقتصادي الحالي ومستوى التضخم، مشددًا على أن هناك استجابة على قدر الظرف الراهن، قائلًا: «توجيهات الرئيس دائما بأن تكون الاستجابة على قدر التحدى».

قرارات اليوم ليست الإجراء الوحيد

أشار إلى أن قرارات اليوم، ليست الإجراء الوحيد، وهناك إجراءات أخرى تسير منذ فترة، بعضها يستغرق وقتا لتظهر نتائجه، موضحًا أن هناك برنامجا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وسيجري إعلانه عندما يكون جاهزا.

شدد على أن هناك جهودا شديدة الجدية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل الإجراءات والبيئة الاستثمارية للمصريين والأجانب، منوهًا بأن الهدف الأعلى تحقيق مصلحة المواطنين.