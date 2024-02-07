مفكر سياسي: القواعد الأمريكية تلقت 165 ضربة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة

أكد المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور عبدالمنعم سعيد، أنَّ أطراف الحرب الدائرة في قطاع غزة، كل منهما يرى نفسه منتصراً، فدولة الاحتلال الإسرائيلي تتحدث عن انتصاراتها وتدميرها أغلب الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة «حماس»، والأخيرة في المقابل ترى أن المجتمع الإسرائيلي ينهار من الداخل، منذ عملية «طوفان الأقصى»، في 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف «سعيد»، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ضمن برنامج «المشهد»، والمُذاع على شاشة «قناة ten»، أنَّ الولايات المتحدة يبدو أنها تدعم التصعيد في المنطقة، والحرب على غزة قد تتحول إلى حرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وتابع المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ: «القواعد الأمريكية بالمنطقة العربية تعرضت لنحو 165 ضربة منذ بدء العدوان على غزة»، وأضاف أن هناك اعتداءات مباشرة من الحوثيين على السفن الأمريكية، قائلاً: «الوضع في المنطقة قابل للتصعيد».