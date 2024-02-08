صلاة قضاء الحاجة.. اعرف عدد ركعاتها ودعاءها (فيديو)

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية حول صلاة قضاء الحاجة، وكيفية أدائها، وهو السؤال الذي أجابت عنه الدار في فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، أوضحت من خلاله فضل هذه الصلاة والمواظبة عليها، وهو ما تستعرضه «الوطن» في التقرير التالي وفقًا لما قالته الإفتاء المصرية.

صلاة قضاء الحاجة

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن عدد ركعات صلاة قضاء الحاجة اختلف في المذاهب، فهناك بعض المذاهب تقول أنه يمكن أداء هذه الصلاة بركعتين فقط، وفي مذاهب أخرى يصل عدد الركعات إلى 4، كالحانفية على سبيل المثال، في حين أنه في بعض المذاهب قد يصل عدد ركعات صلاة قضاء الحاجة إلى 12 ركعة.

بالتالي نصحت «الإفتاء» بأنه عند صلاة قضاء الحاجة على العبد أن يؤدي عدد الركعات الذي يقدر عليه، وعلى العبد أن يدعوا الله سبحانه وتعالى، سواء في أثناء الصلاة أو بعدها، على أن يكون هذا الدعاء بالحاجة التي جاء بها العبد ربه.

دعاء صلاة قضاء الحاجة

وعن دعاء صلاة قضاء الحاجة، قالت «الإفتاء» إنّه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ ويحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثن على الله وليصلي على النبي ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين»، وبعد الانتهاء من ترديد دعاء صلاة قضاء الحاجة يبدأ العبد في دعاء ربه بما يشاء.