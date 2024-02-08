«الإفتاء» توضح دعاء تيسير الزواج.. ردده سيدنا موسى (فيديو)

يلجأ الكثير من المسلمين إلى الإكثار من الدعاء في كل الأمور الحياتية، أملا في تحقيق ما يأملونه ويتمنوه، مثل الزواج، إذ يردد الكثيرون دعاء تيسير الزواج، إلا أن آخرين قد لا يعلموا بماذا يدعون، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

دعاء تيسير الزواج

لا توجد صيغة ثابتة لدعاء تيسير الزواج، إلا أنه يمكن للعبد الدعاء بما يأمل أو يحب، خاصة وأن الدعاء عبادة مستحبة، إذ قال الله عز وجل: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ»، لذلك يمكن ترديد دعاء تيسير الزواج، بأي طريقة أو صيغة مناسبة.

تعرف على دعاء تيسير الزواج

وأوضحت دار الإفتاء، عدد من الصيغ التي يمكن قولها كدعاء تيسير الزواج، وذلك عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، منها التالي:

«اللهم يسر لي الزواج يارب»

وأوضحت دار الإفتاء، أنه يمكن ترديد دعاء سيدنا موسى، لقضاء الحاجة، كدعاء لتيسير الزواج باعتباره حاجة يرغب فيها المسلم، وهو «رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ».

صيغة دعاء تيسير الزواج

ويردد البعض في دعاء تيسير الزواج، الصيغ التالية:

«ربِّ أعنِّي ولا تُعِنْ عليَّ، وانصُرني ولا تنصُرْ عليَّ، وامكُر لي ولا تَمكُر عليَّ، واهدِني ويسِّرِ الهدى لي، وانصُرني على من بغَى عليَّ، ربِّ اجعَلني لَكَ شَكَّارًا، لَكَ ذَكَّارًا، لَكَ رَهَّابًا، لَكَ مُطيعًا، إليكَ مُخبتًا، إليكَ أوَّاهًا مُنيبًا، ربِّ تقبَّل تَوبَتي، واغسِل حَوبَتي، وأجِب دعوَتي، واهدِ قلبي، وسدِّد لساني، وثبِّت حجَّتي واسلُلْ سَخيمةَ قلبي».

«اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك»

«اللَّهمَّ إنِّي أَسألُك الثباتَ في الأمرِ، وأَسألُك عَزيمةَ الرُّشدِ، وأَسألُك شُكرَ نِعمتِك، وحُسْنَ عِبادتِك، وأَسألُك قَلْبًا سليمًا، ولِسانًا صادِقًا، وأَستغفِرُك لِما تَعلَمُ، وأَسألُك مِن خَيرِ ما تَعلَمُ، وأَعوذُ بك مِن شَرِّ ما تَعلَمُ».