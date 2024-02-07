هل توجد ساعة محددة لأدعية ليلة الإسراء والمعراج؟.. «الإفتاء» توضح

قبل دقائق قليلة، بدأت ليلة الإسراء والمعراج، فهي الليلة التي ينتظرها المسلمون من العام للعام، فيها أسرى الرسول -صلى الله عليه وسلم، إذ يغتنمها المؤمنون في كل العبادات وخاصة الأدعية، إلا أن ما يشغل بالهم ويتساءلون حوله هو هل توجد ساعة محددة للأدعية في تلك الليلة؟

هل توجد أوقات محددة للدعاء في ليلة الإسراء والمعراج

في ليلة 27 من شهر رجب، توافق ليلة الإسراء والمعراج، إذ تبدأ من مغرب يوم 26 وحتى فجر 27، وحسبما نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن شهر رجب من الأشهر الحرم التي يستحب فيها الصيام والإكثار من الأعمال الصالحة.

وفي ليلة الإسراء والمعراج، التي ينتظرها المسلمون في تلك الليلة من كل عام، يريدون معرفة إذا كان هناك ساعات محددة للأدعية، ووفق «دار الإفتاء» فإنه لا توجد ساعة محددة للأدعية، ويستحب الدعاء من بدء الليلة وهي من مغرب 26 رجب حتى فجر اليوم التالي.

أدعية ليلة الإسراء المعراج

ومن أبرز الأدعية المستحبة في ليلة الإسراء والمعراج، منها «اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، أنت ثقتي ورجائي، واجعل حسن ظني بك شفائي، اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقًا حلالًا يكفيني وأبعد عني شر من يؤذيني».

«اللهم يا كريم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعًا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، اسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كلّ شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».

«اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي».