وزير الزراعة: نصدر 4 آلاف منتج لـ160 دولة عبر العالم

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّه لأول مرة في التاريخ، تغزو الموالح المصرية الأسواق اليابانية.

وأضاف «القصير»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، للإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، والمُذاع على شاشة «قناة ON»، أنَّه لأول مرة تصل الصادرات الزراعية لأكثر من 7.5 مليون طن في العام الواحد، بقيمة 3.7 مليار دولار، وصادرات التصنيع الزراعي 5 مليارات دولار.

وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: «الموالح المصرية تغزو الأسواق اليابانية والبطاطس المصرية في طريقها للبرازيل».

وأشار إلى تصدير 4 آلاف منتج زراعي لعدد 160 دولة حول العالم، موضحاً: «لا يوجد دولة في العالم تحظر المنتج الزراعي المصري، ونحن من أوقفنا تصدير البصل».