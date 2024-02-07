تخفيضات تصل إلى 50% على أسعار اللحوم البلدية في منافذ «الزراعة»

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي طرح اللحوم البلدية الحمراء في 274 منفذا على مستوى الجمهورية بمبادرة «خير مزارعنا»، بأسعار مخفضة تبلغ 280 جنيها، إضافة إلى التخفيضات على السلع، والتي تبدأ من 25% حتى 50% حسب السلعة.

منافذ دائمة بوزارة الزراعة لبيع جميع انواع السلع

ووفرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جميع أنواع السلع بداية من الخضر والفاكهة والأعشاب في منفذ دائم عنوانه 6 شارع ميشيل باخوم بمنطقة الدقي بالجيزة، وهو يعرض منتجات مزارع الوزارة من العسل وزيت الزيتون والبقوليات وغيرها من السلع بأسعار مخصوم منها تكلفة الوسطاء، فضلًا عن جودتها المعروفة للجميع.

منافذ وزارة الزراعة في المحافظات

وتطرح الوزارة المنتجات في 16 منفذًا تابع لها في شارع نادي الصيد بالدقي و6 منافذ بشارع الهرم بمنطقة المطبعة، ومنفذ في مزرعة كفر غطاطي ومنفذ بمبني جهاز التعبئة والإحصاء بشبرا، وميدان لاظوغلي بالقاهرة، ومحل فاكهة 278 بداخل السوق بالعبور ومنفذ بمنطقة ابني بيتك بالمنطقة الثانية ومحل رقم 6 بالمنطقة الثالثة سوق ابني بيتك، كما يوجد 9 منافذ بالحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر ومنفذ بسوق الفاكهة والخضار للجملة ورقمه 246 بمدينة السادس من أكتوبر، والعديد من المنافذ على مستوى الجمهورية.منافذ جديدة بالمراكز والمدن

وكشف الوزارة الزراعة أن هناك خطة للتوسع في فتح منافذ جديدة على مستوى المراكز والمدن بجميع المحافظات، لطرح السلع بأسعار مخفضة، لمواجهة جشع التجار، ولصد محاولات البعض بالتلاعب بأسعار السلع الاستراتيجية للمواطنين.