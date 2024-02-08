قيمة الزيادة الجديدة للمعاشات.. التطبيق أول مارس 2024

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في تطبيق قيمة الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم 11 مليون مواطن، والتي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه أمس الأربعاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

الزيادة بنسبة 15%

وحسب قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، تكون الزيادة بقيمة 15% كحد أقصى، على أن يتم العمل بها وتطبيقها بداية من شهر مارس المقبل 2024، وذلك بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

تبكير موعد الصرف عن شهر يوليو

وأقر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبكير موعد صرف زيادة المعاشات التي يتم صرفها كل عام في شهر يوليو للتخفيف عن كاهل المواطنين وتطبيق حزمة اجتماعية لرفع العبء عنهم.

وفي شهر سبتمبر الماضي 2023، كان قد وجه الرئيس بصرف زيادة استثنائية لأصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم 11 مليون شخص قيمتها 300 جنيه، وتم صرفها بأثر رجعي عن شهري أكتوبر ونوفمبر بواقع 300 جنيه شهريا.

وتكون تلك الزيادة التي تخص رفع المعاشات هي أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية للمواطنين بواقع 180 مليار جنيه.