واتساب يغلق حسابات الإسرائيليين المحتجزين في غزة.. ما السبب؟

أغلق تطبيق التراسل الفوري واتساب التابع لمجموعة ميتا (فيسبوك سابقا)، حسابات الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية أو الذين تم قتلهم على يد الفصائل الفلسطينية بعد 4 أشهر من بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

إغلاق حسابات الواتساب

وبحسب موقع «إسرائيل ناشيونال نيوز 7»، فقد لاحظ أهالي الرهائن والقتلى أمس أن أقاربهم الذين اختطفوا أو قُتلوا في غزة، تركوا مجموعاتهم على الواتساب، وهذه هي سياسة أمان يفعلها واتساب، حيث يتم فصل الحساب، وإزالته من أي مجموعات هو فرد فيها بعد 120 يوم من عدم تنشيط الحساب واستقبال وتلقي مراسلات باستمرار.

نص الشركة

وينص موقع الشركة على الويب على أنه «عادةً ما يتم حذف حسابات واتساب بعد 120 يومًا من عدم النشاط للحفاظ على الأمان والحد من الاحتفاظ بالبيانات، وحماية خصوصية المستخدم، ويعني عدم النشاط أن المستخدم لم يسجل الدخول إلى واتساب».

تصريحات قريب لأحد المحتجزين

وأوضح جيل ديكمان، ابن عم كرمل جات أحد المحتجزين في غزة، أن «هناك ميزة تلقائية في تطبيق WhatsApp، والتي تحذف حسابك إذا لم تكن نشطًا لمدة أربعة أشهر. وقد حدث هذا بالأمس تقريبًا لجميع الرهائن والشرطة في وقت واحد، وبعد أربعة أشهر من الأسر، فجأة تركوا المجموعة».

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في صباح السبت السابع من أكتوبر 2023 بعد إعلان الفصائل الفلسطينية تنفيذ عملية «طوفان الأقصى» والتي رد عليها الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية السيوف الحديدية وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين حتى الآن إلى أكثر من 27 ألف أغلبهم من الأطفال والنساء.