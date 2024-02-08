رئيس اتحاد المهن الطبية: قرارات الرئيس بزيادة المرتبات خطوة على الطريق الصحيح

ثمن الدكتور أسامة عبد الحي رئيس اتحاد المهن الطبية ونقيب الأطباء البشريين، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي شملت أكبر حزمة زيادات مالية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، مؤكدا أنها خطوة على الطريق الصحيح.

وأضاف رئيس اتحاد المهن الطبية في بيان له: «الرئيس السيسي خصص 15 مليار جنيه تشمل الأطباء والتمريض وهيئات التدريس بالجامعات والمعلمين»، مشيرا إلى أن القرارات خطوة هامة لتحسين أحوال أعضاء المهن الطبية، لافتا إلى أنهم قد سبق وطالبوا بتطبيق اللائحة المالية لهيئة الرعاية الصحية علي باقي العاملين بوزارة الصحة.

وتابع: «تخصيص 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت، أمر مهم في تلك الفترة وتساعد في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية وتأثيراتها على معيشة المواطنين ومنهم أعضاء المهن الطبية لمواجهة الأعباء المعيشية».

قرارات الرئيس بزيادة المرتبات

جدير بالذكر أن الحزمة الاجتماعية تتضمن تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

كما وجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.