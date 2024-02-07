وكيل «المعلمين»: قرارات الرئيس تسهم في تحسين الأحوال وسد العجز بالمدارس

وجه إبراهين شاهين وكيل نقابة المعلمين، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على قرارات اليوم التي اختص فيها المعلمين بعدد من الزيادات والتعيينات، قائلا: نشكر الرئيس على القرارات ففيها زيادة جيدة لكل المعلمين المعينين، واختص المعلمين بالمميزات وأقل معلم سيحصل على زيادة 1000 أو 1200 جنيه، ما يقلل معاناة المعلمين ويساعدهم على تحسين أحوالهم المعيشية.

تعيينات جديدة للمعلمين

أكد أن قرار تعيينات جديدة للمعلمين مهم وسيساعد في سد عجز المعلمين في المدارس، قائلا: عهدنا الرئيس ينظر إلى معاناة الشعب المصري ودائما ما يصدر قرارت للحماية المجتمعية كما أنه نظر إلى كل العاملين في الدولة وليس المعلمين فحسب.

رفع حد الإعفاء الضريبي

وناشد وكيل نقابة المعلمين، الحكومة بتنفيذ الزيادة ورفع حد الإعفاء الضريبي وتوفير الاعتمادات اللازمة لإتمام عملية التعيينات للمعلمين.