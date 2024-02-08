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محلل سياسي: أمريكا طلبت إخراج «بن غفير» من حكومة نتنياهو

كتب:

طارق صقر
02:19 ص | الخميس 08 فبراير 2024
الدكتور ماك شرقاوي الكاتب والمحلل السياسي

الدكتور ماك شرقاوي الكاتب والمحلل السياسي

قال الدكتور ماك شرقاوي الكاتب والمحلل السياسي إن أمريكا طلبت من بنيامين نتنياهو أن يُخرج من حكومته «المعاتيه» مثل بن غفير وزير الأمن وغيره.

العلاقة بين أمريكا وإسرائيل سيئة

وأضاف خلال مداخل له على قناة «القاهرة الإخبارية» أن العلاقات بين أمريكا وإسرائيل الآن سيئة ولم يتم دعوة بنيامين نتنياهو إلى زيارة البيت الأبيض حتى الآن، وحتى اللقاء الذي تم بينه وبين بايدن كان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن مثل بن غفير وسموتريش وزير المالية الإسرائيلي يسببون المشاكل والحرج لنتنياهو حتى في الداخل الإسرائيلي، لكن انسحاب مثل هؤلاء من حكومة نتنياهو فمعناه انهيار حكومته وسحب الثقة.

المقاومة الفلسطينية بطل القصة

وتابع «شرقاوي» أن بنيامين نتنياهو في موقف لا يُحسد عليه، مشبها إياه: «عامل زي اللي طلع الشجرة ومش عارف ينزل»، مؤكدا أن المقاومة الفلسطينية هي بطل القصة ولولا بسالة المقاومة لما استمرت الحرب إلى شهرها الرابع.

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