تفاصيل زيادة أجور ومرتبات المعلمين بدءا من مارس 2024.. تصل إلى 475 جنيها

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأربعاء، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي والخاص، وذلك ضمن الحزمة الاجتماعية التي تهدف إلى تحقيق حياة كريمة للمواطنين.

زيادة أجور ومرتبات المعلمين

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة أجور ومرتبات المعلمين على أن يتم تطبيق القرار بدءا من شهر مارس المقبل 2024.

وجرى تخصيص مبلغ 15 مليار جنيه زيادات إضافية للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والأطباء والتمريض.

كما تم تخصيص مبلغ 6 مليار جنيه حتي يتم تعيين عدد 120 ألف من المعلمين والعاملين في الجهات الإدارية الأخرى.

زيادة إضافية للأجور للمعلمين في مرحلة التعليم قبل الجامعي

كما تم إقرار زيادة إضافية للأجور للمعلمين في مرحلة التعليم قبل الجامعي والتي تتراوح من 325 إلى 475 جنيها، فضلا عن إقرار مبلغ 1.6 مليار جنيه زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

يأتي ذلك كله في إطار حرص الحكومة المصرية على تحقيق حياة كريمة للمواطنين من خلال تحسين الأجور ورفع الحد الأدنى لهم لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة في الوقت الراهن.

وتعد زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص أكبر حزمة اجتماعية لرفع العبء عن كاهل المواطنين.