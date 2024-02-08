«تايم لاين».. استمرار الاحتجاجات ضد نتنياهو بسبب المحتجزين في غزة

مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يقف أهالي الأسرى الإسرائيليين أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للضغط عليه للإفراج عن ذويهم الذين احتجزتهم الفصائل الفلسطينية منذ صباح السبت السابع من أكتوبر 2023.

مظاهرات مستمرة أمام منزل رئيس وزراء إسرائيل

وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فإن الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية أخذت شكلا جديا في 7 يناير الماضي، مع استمرار المظاهرات المناهضة لنتنياهو ومطالبات بإعادة الأسرى، ثم في 12 يناير، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي اتفاقا مع حماس على إيصال أدوية للأسرى، وفي 20 يناير أهالي الأسرى نصبوا خياما أمام منزل رئيس الوزراء لوقف الحرب.

نتنياهو يتعنت ضد أهالي الأسرى

وفي يوم 22 يناير، رفض نتنياهو مقترح للفصائل الفلسطينية بوقف الحرب مقابل الإفراج عن الأسرى، وفي 26 يناير أعلن العضو العسكري في حكومة الوحدة الحربية بيني جانتس، يقول لأهل الأسرى إن إعادة ذويهم أولوية قصوى.

أحدث تطورات مشكلة الأسرى الإسرائيليين

وأمس 7 فبراير، خرج ذوي المحتجزين في مؤتمر صحفي ليعلنوا في مؤتمر صحفي أنهم ينتظرون 136 شخصا حاليا ويجب إنقاذهم، مطالبين بسرعة الإفراج عنهم لأن ذلك سيحل الأزمة مع رفضهم فكرة تدمير الفصائل الفلسطينية التي يسعى إليها نتنياهو، لأن ذلك سيودي بحياة المحتجزين الإسرائيليين عن طريق القتل الخطأ الذي قد يحدث في الحرب الدائرة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.