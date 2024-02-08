ارتفاع أعداد قتلى الجيش الإسرائيلي

ذكرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنه مع دخول اليوم رقم 125 في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ارتفع عدد القتلى من الجيش الإسرائيلي.

ارتفاع أعداد المصابين

وذكر الجيش بحسب صحيفة «هآرتس» ارتفاع عدد قتلى الاحتلال المعلن عنهم إلى 564 منذ 7 أكتوبر، عقب إعلان جيش الاحتلال عن مقتل ضابط صف متأثرا بجراح أصيب بها في كانون الأول الماضي.

زيارة بلينكين

وتشهد حاليا منطقة الشرق الأوسط زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني للمنطقة للمرة الخامسة منذ بداية حرب غزة ويزور مصر وإسرائيل وفلسطين وقطر والسعودية في محاولة لوقف إطلاق النيران والعمل على زيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين ولكن لم تنجح هذه المحاولات حتى الآن وسط أخذ ورد بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

يأتي هذا فيما تواجه إسرائيل دعوى مقدمة ضدها من جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تتهم تل أبيب بتنفيذ جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني حسب تعريفات القانون الدولي وسط استمرار المحاكمة على عدة جلسات بعد أن بدأت منتصف يناير الماضي.