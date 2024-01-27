هل ساعدت قوى خارقة في بناء الأهرامات؟.. وزير البحث العلمي الأسبق يجيب

قال الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي ووزير الدولة لشؤون البحث العلمي الأسبق، إن المصريين القدماء كان لديهم علم مٌتقدم ومن هذه العلوم علوم الفلك والحسابات، وذلك عن طريق معرفة زاوية الهرم، مشيرًا إلى أن المصريين القدماء عندما كانوا يقومون بتشييد عمل يعتمدون على مواقع النجوم، في مدينة عين شمس «هليوبوليس».

ليس هناك صحة لوجود قوى خارجية ساعدت في بناء الأهرامات

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن بناء هذا الهرم تم بشكل دقيق جداً، وليس هناك صحة لوجود قوى خارجية أو خارقة أو فضائيين ساعدوا المصريين في بناء الأهرامات وأن كل هذه الافتراضات ما هي إلا افتراضات غير منطقية وغير حقيقة.

كما قالت الدكتورة علا العجيزي، أستاذ اللغة المصرية القديمة والعميد الأسبق لكلية الآثار جامعة القاهرة، إن الهرم الأكبر شيد فقط لدفن الموتى، ويتضح ذلك من وجود بروز في جوانب حجرة الملك، التي تٌساعد في نقل التابوت من مدخل الهرم حتى يستقر التابوت في مكان الدفن، وتٌستخدم هذه البروز لمٌساعدة الزلاجات لدفع التوابيت بشكل أسرع، مؤكدة عدم صحة بناء الهرم الأكبر لجذب الطاقة أو كمرصد فلكي أو غيرها من الأفكار اللامنطقية.

جاءت كلمته خلال ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم، بعنوان «هل تكتشف التكنولوجيا الحديثة أسرار الأهرامات».

ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وذلك خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.