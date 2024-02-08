أستاذ دراسات سياسية: إيران لا تريد مواجهة مباشرة مع إسرائيل أو أمريكا

قال الدكتور عصام ملكاوي، أستاذ الدرسات السياسية والاستراتيجية، إنّ الضربات الأمريكية في المنطقة محسوبة بدقة، باعتبارها قادرة على ردع خصومها متى تريد في الزمان والمكان الذي تحدده، متابعا: «التوسع في هذه الضربات لن يكن بمفهوم أمريكا، وهو توسيع للصراع على مستوى المنطقة بقدر ما يتعلق بطبيعة الوضع الذي تريده أمريكا».

السبب وراء الضربات الأمريكية

وأضاف «ملكاوي»، خلال حواره عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ الولايات المتحدة ردت بهذه الطريقة لتقول لخصومها إنّها قادرة على الوصول لأي هدفه تريده، مشيرا إلى أنّ زمام الأمور مُسيطر عليها في المنطقة لأن طرفي الصراع الخفي في المنطقة سواء إسرائيل وإيران، أو أمريكا وإيران، ليس بالصورة التي قد يظنها البعض، كونها حالة تنذر بمواجهة حتمية ومباشرة.

القدرات الأمريكية المستخدمة عالية للغاية

وتابع أنّ القدرات الأمريكية المستخدمة في تحجيم أدوات إيران عالية للغاية، كما أنّ إيران لا تريد الوصول إلى مواجهة مباشرة سواء مع إسرائيل أو الولايات المتحدة، لكنها ترغب في تحقيق أهدافها المتمثلة في أن تصبح صاحبة النفوذ في الشرق الأوسط.