صحيفة عبرية: دعم أمريكا لإسرائيل يتآكل.. ولا مفر من تغيير الحكومة

خرجت وسائل الإعلام الإسرائيلية لتؤكد أن هناك اختلافات واسعة بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وتزداد الخلافات بعد مرور أكثر من 4 شهور على الحرب الإسرائيلية على غزة.

تآكل دعم الرأي العام الأمريكي لإسرائيل

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في مقال لها أن دعم الرأي العام الأميركي لإسرائيل يتآكل لدرجة أنه عند مدخل جامعة كولومبيا الأمريكية هناك لافتة تقول: «إسرائيل هي ألمانيا النازية الجديدة».

فقدان الثقة في الحكومة الإسرائيلية

وتابعت الصحيفة: «ليس هناك مفر من تغيير الحكومة الإسرائيلية الآن، وبعد أحداث الـ 7 أكتوبر، لم تعد الحكومة تتمتع بثقة الجمهور، وهناك سبب للتشكيك في شرعيتها للقيادة».

أبرز الاختلافات بين إسرائيل وأمريكا حول حرب غزة

أمريكا تريد من تل أبيب الانتقال لمرحلة أقل حدة في العمليات، وتقول إنها ترفض التهجير القسري وإعادة احتلال القطاع، وتقول إنها تريد من إسرائيل زيادة تدفق المساعدات الإنسانية، وتدعو لإفساح المجال أمام صفقة أسرى لكنها ترفض التنازلات، وفرضت عقوبات على مستوطنين في الضفة.

على الجانب الإسرائيلي، فإن إسرائيل ترفض تصعد وتيرة الهجمات وتصر على الحسم العسكري، وتعلو أصوات إسرائيلية تطالب بالتهجير والاحتلال والاستيطان، وخفضت نسبة المساعدات وتواصل التضييق على القطاع، بجانب خلافات داخلية بشأن صفقة الأسرى ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حيث يعرقل الاتفاقية، ومؤخرا نددت بالعقوبات الأمريكية ودعت واشنطن لإعادة النظر فيها.