غضب في أمريكا بسبب جريمة ضد مواطن يدعم فلسطين

أعلنت شرطة أوستن الأمريكية بولاية تكساس أقصى جنوب أمريكا، الأربعاء طعن شاب أمريكي من أصل فلسطيني يبلغ من العمر 23 عامًا، ويقول مناصروه إنه تعرض للهجوم بالقرب من حرم جامعة تكساس أثناء ركوبه في شاحنة تظهر الدعم لفلسطين، لافتين إلى أن الأمر يمكن وصفه بأنه جريمة كراهية.

@CAIRAustin had a press conference yesterday calling on law enforcement to consider the attack a hate crime.



Nizar Doar, Zachariah’s father and head of security for the protest said, “I came to protect my people and I failed to protect my son.”



Zacharia and his 5-month-old son pic.twitter.com/AaqM0ULCiT — Maryam A. (@Maryamahm92) February 7, 2024

وتم القبض على بيرت جيمس بيكر، 36 عامًا، بعد هجوم مساء الأحد على زكريا دوار، الذي تم نقله إلى المستشفى، واتهم بيكر بالاعتداء الجسيم بسلاح فتاك، بحسب موقع «فوكس نيوز» الأمريكي.

جريمة كراهية

وقالت الشرطة يوم الأربعاء إن لجنة مراجعة جرائم الكراهية قررت أن حادث الطعن يتوافق مع تعريف جريمة الكراهية، وقدموا هذه المعلومات إلى المدعين العامين، الذين سيتخذون القرار النهائي بشأن ما إذا كان سيتم تعزيز الجريمة، وقال مكتب المدعي العام لمقاطعة ترافيس يوم الأربعاء إنهم بصدد تلقي الأدلة من الشرطة و«يتطلعون إلى العمل معهم».

شهادة الحاضرين

وقال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR)، إن بيكر حاول تمزيق سارية العلم مع وشاح كوفية كتب عليه «فلسطين حرة» من سيارتهم.

إفادة اعتقال بيكر

وجاء في إفادة خطية بالاعتقال أن بيكر، الذي كان على دراجة هوائية، ركب إلى شاحنة وثلاثة آخرين كانوا يستقلونها، وفتح الباب الخلفي والأبواب وصرخ بإهانات عنصرية عليهم، ثم تلا ذلك شجارًا، حيث قام بيكر في النهاية بسحب سكين وطعن «دوار» في ضلعه.

إدمان على الكحول

وقالت الإفادة الخطية إنه عندما استجوبت الشرطة بيكر، قال إنه كان مدمنًا على الكحول وكان يشرب أكثر من المعتاد في ذلك اليوم.

وكان بيكر محتجزا في السجن يوم الخميس بكفالة قدرها 100 ألف دولار. ولم تذكر سجلات السجن محاميا له.

واقعة مشابهة

وفي أكتوبر الماضي، اتُهم مالك عقار في ولاية إلينوي بطعن صبي مسلم يبلغ من العمر 6 سنوات، ما أدى إلى مقتله وإصابة والدته. ووجهت إليه تهمة جريمة كراهية بعد أن قالت الشرطة وأقاربه إنه استهدف الضحايا بسبب معتقداتهم.