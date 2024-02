غضب في أمريكا بسبب جريمة ضد مواطن يدعم فلسطين

أعلنت شرطة أوستن الأمريكية بولاية تكساس أقصى جنوب أمريكا، الأربعاء طعن شاب أمريكي من أصل فلسطيني يبلغ من العمر 23 عامًا، ويقول مناصروه إنه تعرض للهجوم بالقرب من حرم جامعة تكساس أثناء ركوبه في شاحنة تظهر الدعم لفلسطين، لافتين إلى أن الأمر يمكن وصفه بأنه جريمة كراهية.

@CAIRAustin had a press conference yesterday calling on law enforcement to consider the attack a hate crime.



Nizar Doar, Zachariah’s father and head of security for the protest said, “I came to protect my people and I failed to protect my son.”



Zacharia and his 5-month-old son pic.twitter.com/AaqM0ULCiT