أستاذ علوم سياسية: العدوان الإسرائيلي على غزة أظهر ضعف «بايدن»

قال الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية، إن المشكلة تكمن في وجود حكومة يمينية إسرائيلية متطرفة، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «يكذب»، وأن الشعب الإسرائيلي أصبح متطرفا، ولا يرغب بالسلام أو حل الدولتين، والجانب الأمريكي يعرف ذلك، ويخطط لتل أبيب، لكن اضطر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للذهاب إلى الشرق الأوسط.

أضاف «الخطيب»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العرب صادقون منذ البداية فيما يقولونه والذي يتضمن وقف إطلاق النار وحل الدولتين وتبادل المحتجزين، وهذا كلام عقلاني، وأي شخص في العالم ذو عقل وفهم سيقول ذلك، لكن إسرائيل لا تريد، وأمريكا لا تضغط على إسرائيل، وهذه هي المشكلة منذ بداية الحرب.

أشار إلى أن «بلينكن» يأتي للمنطقة للحديث فقط، حيث يقول لإسرائيل أن تتفادى قتل المدنيين وأن تدخل المساعدات، ومنذ بداية الحرب وحتى اليوم ما زال كلاما، والوضع في المربع الأول، فما زالت إسرائيل في غطرسة وتلقت 17 مليار دولار من امريكا دون قيد أو شرط.

وتابع: «هناك خوف شديد في أمريكا للحديث حول الحرب في غزة، واليهود في أمريكا موجودين بقوة في جميع المجالات، وهناك خوف من إغضابهم، وبايدن رئيس ضعيف جدا سواء في موضوع غزة أو غيرها».