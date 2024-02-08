مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل دور دينا فؤاد في «حق عرب» مع العوضي

تواصل الفنانة دينا فؤاد، تصوير مسلسلها الجديد «حق عرب»، الذي يشارك في بطولته الفنان أحمد العوضي، في شوارع القاهرة المتفرقة.

دور دينا فؤاد في مسلسل حق عرب

تنافس الفنانة دينا فؤاد هذا العام بدور مختلف وجديد، إذ تجسد شخصية فتاة شعبية تدخل في صراعات ومشكلات مع أهل الحارة التي تعيش فيها بحكم عملها، وتتورط مع شقيقتها في أكثر من عملية نصب.

لم يكن مسلسل «حق عرب»، العمل الأول الذي يجمع بين دينا فؤاد والفنان أحمد العوضي، لكنه العمل الثالث، إذ التقت معه من قبل في مسلسل الاختيار في دور نسرين عشماوث زوجة الإرهابي هشام عشماوي، وفي مسلسل «اللى ملوش كبير» بدور قدرية زوجته الأولى.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلس حق عرب من بطولة أحمد العوضي، وفاء عامر، دينا فؤاد، رياض الخولي، وليد فواز، أحمد صيام، دنيا المصري، كارولين عزمي، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، وفاء مكي، الطفل منذر مهران، وآخرين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.