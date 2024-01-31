من «الدالي» لـ«حق عرب».. دينا فؤاد وجها لوجه أمام العوضي في دراما رمضان

تشارك الفنانة دينا فؤاد في الموسم الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل «حق عرب»، مع الفنان أحمد العوضي، حيث تجسِّد البطولة النسائية أمامه، وتجسد أمامه شخصية فتاة شعبية تُدعى «حنان»، وتعمل داخل حارة على «نَصبة شاي».

تفاصيل تكرار تعاون دينا فؤاد وأحمد العوضي

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، حول العديد من الصراعات داخل الحي الشعبي، ويجسد خلالها الفنان أحمد العوضي شخصية تاجر خشب، مع الفنان رياض الخولي، ويدخل في منافسة تصل لحد الصراع مع عائلة منافسة.

ويُعد المسلسل التعاون الرابع على التوالي للفنانة دينا فؤاد أمام الفنان أحمد العوضي، حيث شاركت معه في الجزء الثالث من مسلسل الدالي عام 2011، إلى جانب تعاونهما في الموسم الرمضاني قبل الماضي من خلال مسلسل «اللي مالوش كبير»، عام 2021، بالإضافة لمشاركتها معه في الجزء الأول من مسلسل «الاختيار» إذ جسَّدت شخصية نسرين زوجة هشام العشماوي، عام 2020.

أبطال مسلسل حق عرب

ويضم مسلسل «حق عرب» للموسم الرمضاني عددا كبيرا من الفنانين بقيادة المخرج اسماعيل فاروق، حيث يقدم الفنان أحمد العوضي البطولة المطلقة الأولى له بالدراما، ويشاركه في العمل كل من دينا فؤاد، رياض الخولي، كارولين عزمي، وفاء عامر، وآخرون من تأليف محمود حمدان، ومن إنتاج شركة سينرجي.