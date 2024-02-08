«تعليم مطروح» تعلن جاهزية 877 مدرسة استعدادا للفصل الدراسي الثاني

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، جاهزية 877 مدرسة في جميع مراكز وقرى المحافظة، استعدادًا لانطلاق الفصل الدراسي الثاني، الأحد المقبل.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إنّه جرى إصدار توجيهات إلى مديري الإدارات التعليمية، بالالتزام التام باتخاذ عدة إجراءات، استعدادًا لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، كالتالي:

إجراءات الاستعداد للفصل الدراسي الثاني

- تنظيم ندوات تهدف إلى رفع الوعي لدى العاملين في القطاع التعليمي، بأهمية وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

- مراجعة جميع أعمال صيانة المدارس البسيطة في الإدارات التعليمية.

- التنسيق مع مراكز المدن بنطاق محافظة مطروح، لإزالة كل الإشغالات في محيط المدارس والمؤسسات التعليمية.

- مراجعة سلامة البوابات الحديدية للمدارس وإزالة جميع التشوينات أو الأشياء القابلة للاشتعال.

- مراجعة أعمال النظافة بالمدارس وخارج أسوارها، والتأكد من سلامة ونظافة دورات المياه للطلاب.

- التأكد من سلامة وسائل الإضاءة والتهوية وسلامة الأثاث.

- تفعيل اللجان المشكلة للأزمات والكوارث لمواجهة حالات الطوارئ الممكن حدوثها في أي وقت.

- الالتزام بأركان الخطة الزمنية في المناهج الدراسية بالمدارس.

- تشجيع الطلاب على متابعة جميع القنوات التعليمية والمنصات التعليمية الإلكترونية، التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم.

مجموعات الدعم المدرسي

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنّ هناك تنسيقًا مع جميع مديريات المدارس لتفعيل مجموعات الدعم المدرسي وتوفير الوسائل الكافية لضمان نجاحها، مع تحليل نتائج الفصل الدراسي الأول للاستفادة منها، والتشديد على لائحة الانضباط المدرسي، وإعداد أنشطة إثرائية بصفوف المرحلة الابتدائية، لمعالجة ضعف مستوى القراءة والكتابة في اللغة العربية للطلاب المحتاجين.

تبصير الطلاب بالمشروعات القومية

وأشار إلى أنه من الضروري تبصير الطلاب بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة تحقيقًا لمنظومة التنمية الشاملة، وذلك عبر منابر الإذاعة والصحافة المدرسية، ومن خلال أنشطة المكتبات والتربية والمسرحية والتربية الفنية والاجتماعية.