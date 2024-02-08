بعد الزيادة الجديدة.. تفاصيل تدرج معاش تكافل وكرامة في 10 أشهر

لم تتوقف جهود الدولة عند قرار زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% الذي صدر رسميا أمس، بل سبقته زيادتين خلال عام 2023، وذلك إيمانًا بأهمية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ورفع الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.

يستفيد من معاش تكافل وكرامة 5.2 ملايين أسرة، أي ما يعادل 22 مليون مواطن شهريًا، ما يجعله أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في مصر.

تدرّج زيادة معاش تكافل وكرامة في 10 أشهر

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، تدرّج زيادة معاش تكافل وكرامة في 10 أشهر، وذلك بعد زيادة المعاش مرتين العام الماضي بنسبة 40%، وهي:

- تقرر أمس زيادة بنسبة 15% لمعاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه.

- تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في العام المالي 2024/ 2025.

- الزيادة الأولى كانت في شهر مارس 2023 بنسبة 25%.

- الزيادة الثانية بنسبة 15% لتخفيف العبء عن المواطنين.

- إجمالي نسبة الزيادة المقررة في سنة 2023 وصلت إلى 40%.

- زادت موازنة الدعم النقدي بعد الزيادة الثانية بقيمة 4.8 مليار جنيه.

- متوسط المبلغ الذي يحصل عليه أصحاب معاش تكافل وكرامة من 620-740 جنيها شهريا لكل أسرة.

تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية

وأشارت وزارة التضامن إلى أن الزيادات تأتي في إطار اهتمام الدولة بالفئات الأولى بالرعاية، وتخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهل هذه الشريحة من المواطنين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، موضحة أن مصر نجحت بالفعل في توفير حزمة كبيرة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية.