زف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشرى سارة لـ22 مليون بإجمالي 5.2 ملايين أسرة، يتقاضون معاش تكافل وكرامة شهريا، إذ قرر الرئيس زيادة المعاش 15% بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيزها.

معاش تكافل وكرامة

وفق وزارة التضامن الاجتماعي، يتقاضى معاش تكافل وكرامة 22 مليون مواطن، بمتوسط معاش شهري من 620 إلى 740 جنيها لكل أسرة، بجانب تمتهم بالعديد من الخدمات المتميزة مثل مجانية التعليم والحق في الدعم الغذائي، وهنا تُقدم «الوطن» في إطار دورها الخدمي جدول زيادة معاش تكافل وكرامة 2024 لجميع الشرائح، خاصة وأن المعاش يختلف من أسرة لأخرى.

جدول زيادة معاش تكافل وكرامة

لحساب جدول زيادة معاش تكافل وكرامة 2024، يُضرب قيمة المعاش الشهري في 15% ثم جمع الناتج على أصل المعاش ليكون القيمة الناتجة هي إجمالي المعاش بعد الزيادة والتي سيتم صرفها مع معاش شهر مارس المقبل.

- من يتقاضى مبلغ 450 جنيها يصبح معاشه بعد الزيادة 517.5 جنيه.

- من يتقاضى مبلغ 480 جنيها يصبح معاشه بعد الزيادة 552 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 500 جنيها يصبح معاشه بعد الزيادة 575 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 550 جنيها يصبح معاشه بعد الزيادة 632.5 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 580 جنيها يصبح معاشه بعد الزيادة 667 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 620 جنيها يصبح معاشه بعد الزيادة 713 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 650 جنيها يصبح معاشه بعد الزيادة 747.5 جنيه.

- من يتقاضى مبلغ 680 جنيها يصبح معاشه بعد الزيادة 782 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 700 جنيها يصبح معاشه بعد الزيادة 805 جنيهات.

- من يتقاضى مبلغ 740 جنيها يصبح معاشه بعد الزيادة 851 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 770 جنيها يصبح معاشه بعد الزيادة 885.5 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 800 جنيها يصبح معاشه بعد الزيادة 920 جنيها.