أغنية «إنسى اللي خان» لهاني شاكر تقترب من 100 ألف مشاهدة

حقق الفنان هاني شاكر نجاحا كبيرا بأغنيته الجديدة «إنسى اللي خان»، والتي طرحها على صفحته الشخصية عبر «يوتيوب».

نجاح أغنية «إنسى اللي خان»

واقتربت مشاهدات أغنيته الجديدة «إنسى اللي خان» إلى ما يقرب من 100 ألف مشاهدة في أقل من 16 ساعة، بالإضافة إلى جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

معلومات أغنية «إنسى اللي خان»

أغنية «إنسى اللي خان»، من كلمات بهاء الدين محمد و ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك، وتوزيع رقمي فيكتوري لينك.

كلمات أغنية «إنسى اللي خان»

وتقول كلمات الأغنية، «إنسى اللي خان وافرح وسيب حزنك بعيد.. أصل اللي خان دا وهو بيخون كان سعيد.. مترجعوش مهما أعتذر مترجعوش مهما ندم.. جرح الخيانه ميتنسيش مهما قدم طول مانتا شايفه هتفتكر وبسبب من غير سبب جرحك هيصحي من جديد».