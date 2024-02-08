وظائف خالية لجميع المؤهلات الدراسية.. مرتبات تصل إلى 7 آلاف جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، وظائف خالية للحاصلين على جميع المؤهلات الدراسية، بمرتب يصل إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، في إحدى شركات الملابس الشهيرة، في إطار حرص الوزارة، على توفير فرص عمل للشباب مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل الوظائف المطلوبة في إحدى شركات الملابس، ونوضح من خلال هذا التقرير، الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف، التي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف شركة الملابس

- الوظائف في مجال أخصائي مبيعات.

- مكان العمل في القاهرة.

- يمكن للحاصلين على جميع المؤهلات الدراسية، التقدم للوظائف.

- أنّ يكون المتقدم لديه خبرة في العمل من 1 إلى 3 سنوات في المبيعات.

- أنّ يكون الحد الأقصى للسن 35 عامًا.

المميزات والحقوق

- تمنح الشركة، العاملين بها راتب يصل إلى 7000 جنيه شهريًا.

- عدد ساعات العمل تصل إلى 9 ساعات.

- يوجد بدل مواصلات لبعض الفروع.

- تمنح الشركة، العاملين بها يوم إجازة أسبوعي.

- توفر الشركة للعاملين بها تأمينًا طبيًا واجتماعيًا.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف المعلنة، الدخول إلى الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، ثم ملء الاستمارة الخاصة بالوظائف.