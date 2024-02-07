«الأوقاف» تعلن تفاصيل وظائف إمام مسجد.. وشروط التقديم

يبحث قطاع كبير من أئمة الأوقاف عن تفاصيل وظائف إمام مسجد التي أعلنتها الوزارة مؤخرا، إذ أوضح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الإعلان عن الوظائف يكون من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، موضحا أن فرص العمل الجديدة عبارة عن «1000 إمام و1000 عامل».

كما أكدت وزارة الأوقاف في رسالتها لجميع خطباء المكافأة والمتعاقدين بأجر مقابل عمل وتنطبق عليهم شروط وظائف إمام مسجد والمؤهل المطلوب أن يتقدموا في إعلان الوظائف، ولأول مرة تتاح الوظائف حتى سن 40 عاما ومؤهل دراسي مقبول من التخصصات الأزهرية المناسبة.

شروط التقديم لـ وظائف الأوقاف إمام مسجد

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن وظائف إمام مسجد لها شروط منها رفع سن التقدم عند الإعلان إلى أربعين عامًا للأئمة والعمال، واجتياز الكشف الطبي والحصول على المؤهل المناسب للوظيفة المتقدم لها، على أن تكون الأولوية للكفاءة.

وظائف وزارة الأوقاف

وتعد وزارة الأوقاف من أهمّ الوزارات التي تُعنى بالشؤون الدينية في مصر؛ إذ تُشرف على العديد من المساجد والزوايا والأوقاف الخيرية، وتُنظم الدروس الدينية وتُنشر الثقافة الإسلامية، وتتنوع وظائف وزارة الأوقاف المصرية لتشمل مختلف المجالات، ونذكر منها:

وظائف إدارية:

مدير عام: يُشرف على إدارة أحد مكاتب الوزارة في المحافظات.

مدير إدارة: يُشرف على قسم معين داخل أحد مكاتب الوزارة.

مُوظف إداري: يُؤدي المهام الإدارية والكتابية داخل مكاتب الوزارة.

وظائف فنية:

إمام: يُؤمّ الناس في الصلاة ويُلقي الدروس الدينية.

خطيب: يُلقي خطبة الجمعة في المساجد.

مُؤذن: يُؤذن للصلاة.

قارئ قرآن: يُقرأ القرآن الكريم في المساجد.

مُحفظ قرآن: يُعلّم القرآن الكريم للأطفال.

وظائف خدمية:

عامل: يُؤدّي المهام الخدمية في المساجد، مثل تنظيفها وصيانتها.

حارس: يُحافظ على أمن المسجد وممتلكاته.

شروط التعيين في وزارة الأوقاف:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون حاصلاً على المؤهل الدراسي المُناسب للوظيفة المُتقدم إليها.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية.

مميزات العمل في وزارة الأوقاف:

الحصول على راتب ثابت.

التمتع بالعديد من المزايا، مثل التأمين الصحي والإجازات المدفوعة.

العمل في بيئة إسلامية.

المساهمة في نشر الثقافة الإسلامية.