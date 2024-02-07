وظائف جديدة في صندوق التنمية الحضرية.. التقديم مستمر حتى 29 فبراير

أعلن صندوق التنمية الحضرية، توافر فرص عمل لديه لراغبي التوظيف من خارج الجهاز الإداري للدولة بنظام العقد، أو وداخل الجهاز الإداري للدولة بنظام الندب، وذلك بثلاث إدارات وهي «إدارة الاستثمار، إدارة الأصول، إدارة التسويق والمبيعات»، معلنا استمرار استلام طلبات الشباب حتى 29 فبراير الجاري.

شروط التقديم بوظائف صندوق التنمية الحضرية

وأوضح صندوق التنمية الحضرية، في تقرير له عن الوظائف الشاغرة لديه، وشروط التقديم، وهي:

• الحصول على درجة البكالوريوس على الأقل، من إحدى الجامعات المعتمدة.

• الحصول على تقدير عام جيد على الأقل.

• إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

• سابقة خبرة لا تقل عن 12 سنة في المجال المطلوب.

• إجادة اللغة الإنجليزية.

• أن يكون المتقدم/ة مصري الجنسية.

• تأدية الخدمة العسكرية «للذكور» والخدمة العامة «للإناث».

•اجتياز المقابلة الشخصية.

• أن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك.

المستندات المطلوبة لوظائف صندوق التنمية الحضرية

ونوه الصندوق، أن المستندات المطلوبة للتقديم على الوظائف، تشمل على التالي:

• صورة المؤهل الدراسي للمتقدم للوظيفة.

• تقديم السيرة الذاتية «CV».

• تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.

• تقديم صورة من شهادة إتمام الخدمة العسكرية.