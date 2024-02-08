هل يضم معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير الزيادة الجديدة؟.. توضيح مهم من التضامن

أجابت مصادر بوزارة التضامن الاجتماعي على التساؤل المطروح بشأن موعد استحقاق أصحاب معاش تكافل وكرامة البالغ عددهم 22 مليون مواطن بإجمالي 5.2 ملايين أسرة، الزيادة الجديدة التي أقرّها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنسبة 15%، بتكلفة 5.5 مليار جنيه، مع تخصيص 41 مليار جنيه في العام المالي 2024-2025.

موعد صرف الزيادة الجديدة لمعاش تكافل وكرامة

أوضحت المصادر لـ«الوطن» أنَّ معاش تكافل وكرامة يُصرف يوم 15 من شهر فبراير الجاري، كما كان معمول به الشهور الماضية دون أي زيادة، مؤكدة أن الزيادة الجديدة التي أقرّها الرئيس عبدالفتاح السيسي تُطبق اعتباراً من شهر مارس المقبل، إذ أوضح بيان رئاسة الجمهورية الموعد رسمياً، حينما ذكر أنَّ الرئيس وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.

وأكّدت المصادر أن وزارة التضامن تعمل حالياً بالتنسيق مع فريق عمل برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، على الاستعدادات الخاصة بتطبيق الزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية، موضحة أن موعد صرف المعاش بالزيادة الجديدة يكون اعتباراً من 15 من شهر مارس المقبل، ويمكن الصرف من البنوك ومكاتب البريد.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

وأوضحت أنَّه يمكن الصرف من ماكينات الصراف الآلي بموجب فيزا المعاش أو من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في المحافظات والمراكز والقرى وحتى النجوع، مؤكدة أن وزارة التضامن الاجتماعي وفرت العديد من الخدمات المجانية لأصحاب هذا المعاش منها الحق في الدعم الغذائي والتعليم.