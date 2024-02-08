أماكن حملة «هنوصلك» لاستخراج كارت الخدمات التكاملة اليوم.. 8 محافظات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، تحديد أماكن حملة هنوصلك في المحافظات اليوم، لتسهيل استخراج كارت الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة.

أماكن حملة هنوصلك في المحافظات

وأضافت الوزارة التضامن الاجتماعي عبر صفحتها على «فيسبوك»، أنّ أماكن الحملة، جاءت كالآتي:

- محافظة كفر الشيخ: مركز شباب نشرت في نشرت.

- محافظة القليوبية: وحدة الشؤون الاجتماعية في كفر رجب.

- محافظة الإسكندرية: حي المنتزة ثان مكتب أبو قير.

- محافظة الغربية: مركز زفتى.

- محافظة قنا: ديوان العمدة عبدالفتاح في مركز قفط.

- محافظة سوهاج: مركز طما في موم شقاو في المستوصف الطبي الخيري.

- محافظة المنوفية: مركز منوف في لجنة الزكاة في قرية جزاي.

- محافظة الشرقية: مركز منيا القمح من مقر صناع الحياة، بجوار مدرسة الزراعية أمام بنزيمة جرباش.

الحالات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة

- صغر أو كبر حجم الرأس.

- فقد السمع التام.

- ضمور العضلات وذوي القزامة.

- درجة فقد السمع 55 ديسبل.

- الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

- الإعاقات السمعية.

- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».

- مريض الهيموفيليا.

- ذوي الإعاقات البصرية يحق لهم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

- اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

- أمراض الدم المزمنة.

- الشلل الدماغي.

- متلازمة داون.

- فقد البصر التام.

- طيف التوحد.

- اضطراب فرط الحركة، الجذام.

- درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

- البتر متعدد الأطراف.

- الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

- اضطراب طيف التوحد.

- مصابو شلل الأطفال في طرف واحد.