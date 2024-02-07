كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.. اعرف مدة الحصول عليه

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل مهمة بشأن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، الذي يستفيد أصحابه من العديد من الخدمات سواء في المدارس أو الجامعات أو مختلف المؤسسات الحكومية، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر المستشفيات في العلاج، فضلا عن امتيازات مهمة في خدمات وزارة الشباب والرياضة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

1- يدخل الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة على الموقع الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

2- يضغط الشخص على زر الرابط الخاص بالكارت.

3- الخطوة الثالثة ينقر الشخص بعد ذلك على كلمة «استعلام طلبات».

4- بعد ذلك يُسجل الشخص الرقم القومي الخاص به ولابد أن البطاقة سارية.

5- يضغط الشخص بعدها على زر بحث.

6- في الخطوة الأخيرة ستظهر للشخص نتيجة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

مدة استخراج كارت الخدمات المتكاملة

وعن مدة استخراج كارت الخدمات المتكاملة، قال خليل محمد، مدير إدارة التأهيل لذوي الهمم بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الكارت يتم استخراجه في مدة تتراوح من 35:40 يوم من إدارة التضامن التابع لها الشخص صاحب الكارت، موضحاً للوطن، أن الكارت يقدم العديد من الخدمات المتميزة.

وأضاف خليل محمد، أن وزارة التضامن الاجتماعي حريصة على توسيع قاعدة المستفيدين من الكارت، مؤكداً أن الكارت يسهل تعامل ذوي الاحتياجات الخاصة مع مختلف مؤسسات الدولة.