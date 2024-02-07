طريقة الاستعلام عن ‎كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.. رابط مباشر

يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، من خلال بوابة وزارة التضامن الاجتماعي، وهو يهدف إلى تسهيل حصول ذوي الهمم على الخدمات المختلفة المقدمة لهم من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وذلك من خلال بوابة إلكترونية موحدة.

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على بوابة رابط الخدمات المتكاملة على بوابة التضامن الاجتماعي من هنــــــا.

- إدخال الرقم القومي في الحقل المخصص.

- الضغط على زر «بحث».

- ستظهر جميع المعلومات المتعلقة بالبطاقة، بما في ذلك حالة الطلب، وتاريخ إصدار البطاقة، والخدمات المقدمة.

بنبغي ملاحظة أنه يجب التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة عند التقديم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وأنه يمكن تحديث بيانات البطاقة من خلال بوابة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

الخدمات التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة

خدمات صحية:

تشمل التأمين الصحي الشامل، والخدمات العلاجية والتأهيلية، والأدوية المجانية، والرعاية المنزلية.

خدمات تعليمية:

تشمل التعليم المجاني في جميع مراحل التعليم، والمنح الدراسية، والدعم التعليمي.

خدمات اجتماعية:

تشمل المساعدات المالية، وتوفير فرص العمل، ودعم الأسر الفقيرة.

خدمات ثقافية وترفيهية:

تشمل الدخول المجاني إلى المتاحف والمواقع الأثرية، والأنشطة الترفيهية المختلفة.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

- سهولة الحصول على الخدمات من خلال بوابة إلكترونية موحدة، دون الحاجة إلى التوجه إلى مختلف الجهات الحكومية.

- الحصول على الخدمات بشكل سريع وفعال، مع تقليل الوقت والجهد المبذول من قبل ذوي الهمم.

- تضمن البطاقة حصول ذوي الهمم على جميع حقوقهم الاجتماعية، وتوفير الدعم اللازم لهم.

ويمكن التقدم بطلب الحصول على كارت الخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التضامن الاجتماعي في جميع أنحاء مصر، وتعتبر بطاقة الخدمات المتكاملة نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات لذوي الهمم، فهي توفر لهم بوابة موحدة للحصول على جميع الخدمات التي يحتاجونها بشكل سهل وسريع.